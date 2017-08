Belgique: ce petit village situé près de l'E40 est devenu la capitale d'un trafic de drogue international!

C’est le patron du café du coin, Marnik Goens, qui a aidé la police pour mettre fin à ce petit manège. « Depuis l’an dernier, de nombreuses voitures avec des plaques d’immatriculations étrangères venaient dans le village », explique-t-il à nos confrères du Nieuwsblad. « C’était étrange pour un si petit village, surtout qu’elles repartaient après moins de dix minutes. » Le patron du café a alors décidé de contacter la police. « C’était principalement le lundi et le mardi que des faits se déroulaient vers 19h, à quelques pas du café. »

Au début de l’année, un accident de la route a eu lieu à quelques pas du café. Une voiture a fait un tonneau… Mais aucune trace du conducteur ! « Il y aurait un lien entre cet accident et les trafiquants de drogue. Booitshoeke est situé juste à côté de l’E40 et était pour les trafiquants de drogue un lieu discret et idéal », a confirmé le chef de corps de la police locale à nos confrères du Nieuwsblad.

Ces dealers ont été arrêtés vendredi soir, en flagrant délit, lors d’une opération de police. Deux Français ont voulu acheter de la drogue à deux Marocains qui étaient venus depuis Bruxelles à bord d’une voiture immatriculée en Espagne. Les policiers ont mis la main sur 1.000 €, 56 grammes d’héroïne et 5 grammes de cocaïne. Les deux ressortissants marocains ont été placés en détention. Les deux « clients » français ont, eux, été libérés.