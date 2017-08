La police a confirmé que l’opération menée dans l’ouest de Barcelone avait permis d’abattre Younès Abouyaaqoub, conducteur de la camionnette blanche lors de l’attentat sur les Ramblas jeudi soir.

Des contrôles en cours

Des contrôles policiers sont actuellement en cours, Los Mossos (police catalane) étant à la recherche d’éventuels complices. Sur son compte Twitter, la police catalane a exhorté la population à ne pas diffuser l’endroit des contrôles ni d’images qui pourraient entraver son travail.

Le déroulement de l’opération

C’est vers 16h que la police catalane a annoncé, sur Twitter, qu’un « incident » dans le Subirats, une province de Barcelone avait lieu.

À 17h, cette même police communiquait que l’homme avait été abattu et qu’il portait ce qui ressemblait à une ceinture explosive.

🇬🇧| @mossos reports that the terrorist killed in #Subirats has attached to the body, which appears to be an explosive belt. #Barcelona pic.twitter.com/TnylPdsde0