Ils agressent une septuagénaire et menacent de décapiter son chat

Une dame de 77 ans a été victime d’une agression aussi sadique que violente et traumatisante ce dimanche soir, dans son habitation de la rue Saint-Ghislain à Jumet. Elle sommeillait dans son canapé quand elle a été réveillée par du bruit à l’étage vers 20h30. Elle a alors été rapidement confrontée à un individu cagoulé et ganté qui était en train de fouiller l’étage de sa maison. « On sait que tu as de l’argent » lui a-t-il lancé, en la forçant à s’asseoir sur une chaise. Tandis qu’il la tient en respect de son arme à feu, un deuxième homme continue à fouiller la maison. Les questions pleuvent : « Où est ta cachette ? » La malheureuse victime finit par désigner l’endroit où se trouve son argent. Mais il n’y a pas assez pour les deux malfrats, qui passent alors à la vitesse supérieure.

Des cisailles !

L’un d’entre eux s’empare d’une cisaille trouvée sur place et l’agite sous le nez de la malheureuse victime. Mais le pire est à venir : « Si tu ne donnes pas l’argent, on coupe la tête de ton chat… » La septuagénaire leur remet alors sa carte bancaire ainsi que son code secret. Mais son calvaire est loin d’être terminé : au lieu de filer avec leur butin, les deux malfrats se séparent. L’un se rend manifestement dans une agence bancaire afin d’y utiliser la carte de la victime, l’autre reste sur place à la surveiller.

On n’ose imaginer la terreur de la malheureuse, au fil des minutes et des heures. Car ce n’est finalement qu’aux environs de minuit trente que les deux crapules quittent -enfin- les lieux, abandonnant la septuagénaire à son triste sort et à son angoisse. Ses ennuis ne sont pas terminés pour autant : ils ont aussi volé le véhicule de leur victime, une Peugeot 307 qui a été retrouvée incendiée 2 heures plus tard, entièrement calcinée, à la rue des Coutures à Lodelinsart. Une façon pour les courageux malfrats d’effacer leurs traces et leurs empreintes. Le seul point positif, finalement, c’est que Minou est sain et sauf !