Nouveau en Belgique: Google intègre BlaBlaCar dans Google Maps

Les internautes qui planifient un trajet à l’aide de Google Maps, le service de cartographie de Google, sont dorénavant directement informés sur les possibilités de covoiturage. Le géant de l’internet a en effet conclu un partenariat avec l’entreprise française BlaBlaCar, rapportent mardi Het Laatste Nieuws et Le Soir. Google a confirmé l’information.

BlaBlaCar est une application qui met en contact les voyageurs qui souhaitent covoiturer. Les passagers versent leur contribution aux frais du trajet à la plateforme, qui les reverse ensuite aux conducteurs.

BlaBlaCar est disponible en Belgique depuis avril 2016 et, après un an, le cap d’un million de places réservées a été franchi. Les longs trajets sont les plus populaires.

La Belgique est l’un des premiers pays dans lequel l’application Google Maps intègre BlaBlaCar. D’autres pays suivront cette année.

En collaborant avec Google Maps, BlaBlaCar espère améliorer sa visibilité. L’offre de l’application de covoiturage est ajoutée dans les options d’itinéraires en transports en commun, au même titre que l’offre de la Stib ou de la SNCB, par exemple.