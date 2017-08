Mauvaise nouvelle: le beau temps ne va pas durer!

Mardi, le temps sera assez chaud et les éclaircies seront au rendez-vous. Les maxima oscilleront entre 21º en Hautes Fagnes, 23º au littoral et 24º ou 25º dans la plupart des autres régions, sous un vent faible à modéré d’est à sud-est, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée.

La nuit, le ciel sera peu nuageux et les températures redescendront entre 12º et 17º en fonction des régions, sous un vent faible à modéré d’est à sud-est.

Mercredi, la journée débutera sous un soleil généreux, puis des bancs nuageux s’avanceront depuis le littoral vers l’intérieur du pays, avec un risque d’averse isolée. Un coup de tonnerre sera même possible sur l’est du pays. Les températures atteindront 25º sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 29º en Campine.

Jeudi, quelques averses pourront localement toucher le littoral puis les régions situées le long de la frontière néerlandaise. Ailleurs, le temps restera généralement sec sous une alternance d’éclaircies et de champs nuageux. Les maxima oscilleront entre 20º et 24º.

De vendredi à dimanche, les matinées seront généralement sèches avec même des éclaircies, tandis que les après-midi devraient être nettement plus variables avec à chaque fois une impulsion amenant une zone de pluie et d’averses orageuses de la Lorraine vers le sud du sillon Sambre-et-Meuse, puis vers la Moyenne Belgique. La Basse Belgique pourrait rester plus au sec. Les maxima varieront entre 23º et 26º.