Le Standard officialise l'arrivée du médian brésilien Carlinhos en provenance d'Estoril

Actif à Estoril, en première division portugaise, Carlinhos (23 ans) s’est engagé avec le Standard.

Celui qu’on annonce comme un médian offensif doté d’un excellent dribble et d’une belle vision de jeu aura la lourde tâche de guider le Standard vers un rang plus digne de son histoire. On parle d’une somme avoisinant les deux millions d’euros pour ce nouveau transfert chez les Rouches.