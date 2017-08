Il va faire très chaud ce mercredi: jusqu'à… 30 degrés attendus dans certaines régions!

Profitez de ce mercredi si vous en avez l’occasion ! En effet, le temps sera assez beau et chaud puisqu’on pourrait atteindre la barre des 30 degrés dans certaines régions du pays. Mais un risque d’averse n’est pas exclu plus tard en journée, indique l’IRM.

Le temps sera chaud et d’abord assez ensoleillé. En cours d’après midi, des bancs nuageux envahiront notre pays à partir de l’ouest, et l’une ou l’autre averse pourra se produire par endroits, surtout sur le centre et l’est du pays. Un coup de tonnerre est également possible sur l’est.

Les températures atteindront 25 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 30 degrés en Campine. Le vent sera faible de sud est, tournant ensuite entre l’ouest et le sud ouest en devenant modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/ h.