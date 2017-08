L’ancien Monsieur météo de RTL a de bonnes nouvelles pour vous. En effet, selon ses prévisions, le temps devrait être estival durant les prochains jours. Et ce, jusqu’en début de semaine prochaine. Profitez-en !

D’ici à mardi prochain nous allons bénéficier d’un temps estival assez chaud associé à une zone anticyclonique qui recouvrira une grande partie du continent européen. Quelques foyers orageux pourront toutefois se développer dans l’intérieur des terres et seront surtout observés vendredi soir et la nuit suivante, et peut-être également dimanche soir.

Au niveau températures nous aurons des valeurs maximales d’abord comprises entre 21 et 22º sur les hauteurs ardennaises et entre 23 et 26º au littoral et en plaine. Ensuite elles gagneront encore quelques degrés pour atteindre localement des valeurs voisines de 28º dans l’intérieur du pays.

À partir de mardi soir, la tendance aux averses et orages se généralisera à toutes les régions avec l’arrivée d’un front froid sur les îles britanniques et la Manche. Celui-ci traversera le pays d’ouest en est et sera suivi d’un air moins chaud en provenance du nord de l’océan.

C’est ainsi que mercredi prochain se présente plutôt comme un jour nuageux avec des pluies ou averses et seulement quelques apparitions de soleil assez discrètes. Les températures seront donc en baisse avec des valeurs diurnes revenant vers 22º en plaine.

Pour la suite les modèles de prévisions entrevoient l’arrivée d’un anticyclone en provenance des Açores. Il s’installerait en un premier temps sur l’ouest de la Manche et sur la Bretagne.

De par sa position, il continuera à nous envoyer sur son flanc est un air maritime frais avec d’abord, pour jeudi prochain, encore un risque d’averses sous un ciel fort changeant.

Ensuite, pour la fin de semaine et le premier week-end de septembre, ce même anticyclone devrait venir s’installer près de notre pays engendrant des conditions calmes et sèches mais avec des températures encore assez fraîches.

Les maxima resteront alors compris entre 20 et 22º en plaine et voisines de 17 à 18º en bordure de mer et sur les hauts plateaux de l’est (à confirmer !).