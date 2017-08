La caravane du Beau Vélo de RAVel s'arrête à Dison ce samedi !

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre.

C’est à Dison et plus précisément à Andrimont qu’Adrien Joveneau et son équipe vous fixent rendez-vous ce jour dès 9h30. Une balade champêtre qui sillonnera le Pays de Herve entre plateaux et vallons sur des voies tranquilles.

L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch.

Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village Wallonie gourmande.

Cette semaine, l’Adeps vous offre une initiation au VTT-Trial encadrée par le champion Thierry Klinkenberg. Le Préhistomuseum est représenté au stand 365.be et l’Institut du Patrimoine Wallon vous propose une animation sur le patrimoine ferroviaire.

Rendez-vous ce samedi

Adrien Joveneau pédalera en compagnie de la pétillante Sophie Delacollette, comédienne et présentatrice à la RTBF. A la halte ravito, le chef, Roger Simul, de l’établissement Les Charmes Chambertin à Clermont-Thimister, vous proposera une mise en bouche à base de produits du terroir.

C’est parti pour une balade bucolique de 29 kilomètres ! Si vous n’êtes pas trop en forme ou accompagné de vos enfants, l’Adeps organise un parcours d’une dizaine de kilomètres.

Départ depuis la commune d’Andrimont, au cœur de la cité Delclisar qui doit son nom à un ancien bourgmestre de Dison. Après quelques centaines de mètres, vous passerez sur la jolie place communale. Elle est dominée par l’église Saint-Laurent, dont la date de construction reste inconnue. Autour de l’église, la majorité des maisons datent des XVII e et XVIII e siècles et sont construites en moellons de grès et de calcaire.

Un parcours qui vous fera découvrir de charmants hameaux, comme Clermont et sa magnifique place de la Halle et ses maisons de style louis XIII liégeois, Louis XIV et louis XV.

En plus des petites rues de campagne, vous emprunterez la ligne 38, longue de 40 kilomètres. Elle est une des plus belles voies vertes de Belgique

Au retour, place aux concerts gratuits du Beau Vélo de RAVeL ! Julie Zenatti, Jonatan Cerrada, Sarah Letor et le groupe Mister Cover se produiront sur la scène dès 16h.

Rendez-vous sur Vivacité ce samedi 26 août entre 13h et 17h et sur La Une télé, ce dimanche 27 août à 16h05.

