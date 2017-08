Les pompiers réagissent à l'émission "C'est vous qui le dites" (Vivacité) consacrée à l'accident de Gosselies: «L'animateur n'a eu de cesse de dénigrer»

Selon le major Michel Méan, porte-parole des pompiers, la localisation donnée par le témoin, qui ne s’est pas arrêté, était erronée. L’ensemble des secours, parmi lesquels figuraient également la police fédérale de la route et l’ambulance, n’ont pu apercevoir l’endroit où s’était échoué le véhicule, à savoir au fond d’un ravin d’une quinzaine de mètres, au milieu de la végétation. Pensant à une fausse alerte, voire à un canular, les différents services avaient rebroussé chemin.

«Durant l’émission de Vivacité, l’animateur n’a eu de cesse de dénigrer les services de secours en affirmant qu’à cette heure tardive (22h30), il était impensable de croire à un canular. Que les services de secours auraient dû investiguer davantage et que le citoyen était mal protégé...»

«Heureusement la personne (seule) impliquée dans l’accident a pu, après 12 heures, s’extirper de sa voiture. Elle se trouvait à plusieurs centaines de mètres de l’endroit indiqué par le témoin. De plus, aucune trace n’était visible de la route. La zone de secours Hainaut-Est dénonce la manière dont a été traitée cette actualité sans prendre la peine de consulter les services intervenants, dans le seul but de ’faire de l’audience’. Contrairement aux dires de cet ’animateur’, et non journaliste, les canulars téléphoniques au détriment des services de secours, se produisent plus souvent en fin de soirée ou la nuit. Il est dommageable, tant pour les services de secours que pour les bénéficiaires de ces services, de créer une polémique là où elle n’a pas lieu d’être.»