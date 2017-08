Belga

Des coups de feu ont été échangés à Jambes jeudi vers 19h et font suite à une querelle de voisinage qui a dégénéré, a indiqué le parquet de Namur. Parmi les deux victimes, l’une d’entre elles a été plus sérieusement touchée, mais ses jours ne sont pas en danger et «elle est déjà sortie de l’hôpital», a précisé la parquet.