Météo: temps calme et chaud ce vendredi, quelques averses possibles

La dernière journée de la semaine sera calme et assez chaude avec quelques averses orageuses dans le sud-est du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Des averses ne sont toutefois pas à exclure.

Vendredi, le ciel sera parsemé d’un dégradé nuageux allant de l’Ardenne au littoral. Les averses orageuses remonteront du sud-est du pays et menaceront également le centre du pays.

Les températures atteindront 22 à 24 degrés en Ardenne et à la Côte, 24 à 26 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la menace orageuse persistera sur l’Ardenne tandis que les autres régions devraient connaître un temps plus sec avec des éclaircies. La nuit sera calme et douce avec des températures qui ne redescendront pas en dessous de 13 et 17 degrés. Le vent restera faible de directions variables.