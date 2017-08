« L’homme a été interpellé (…) vers 20H35 (19H35 GMT) par des agents (…) devant le palais de Buckingham, en possession d’un couteau. Deux agents ont été légèrement blessés au bras », a indiqué la police dans un communiqué. »

Les policiers, deux hommes, ont été soignés sur place et leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation, a-t-on ajouté de même source.

La police n’a pas indiqué si elle considérait cette affaire comme un acte de terrorisme.

Sur les réseaux sociaux, certains intervenants ont cependant affirmé que l’assaillant était armé d’un sabre, et des vidéos postées montraient de nombreuses voitures de police devant le palais, alors que les rues voisines étaient barrées.

« Coincé devant le palais de Buckingham par beaucoup de policiers en armes. Trafic bloqué », a écrit par exemple sur Twitter un témoin, Amir Jan Malik.

