Selon plusieurs médias, ce missile a été tiré depuis de la province de Gangwon à environ 6h49. L'armée de la Corée du Sud et celle des États-Unis analysent toujours de nouvelles informations.

Pour rappel, le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, avait lancé un avertissement très clair à l’égard du régime du dictateur sud-coréen Kim Jong-Un. « S’il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des États-Unis, il le regrettera vraiment et il le regrettera rapidement », avait-t-il lancé, évoquant le jeune leader nord-coréen Kim Jong-Un. Quelques heures plus tôt, M. Trump --qualifié par Pyongyang « d’odieux fanatique de la guerre nucléaire »-- avait souligné sur Twitter que les solutions militaires étaient « complètement en place » et « prêtes à l’emploi » si la Corée du Nord se comportait imprudemment.

Un tir de missile précédent (Archives)

