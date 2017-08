Serie A: Buffon pense qu'il y a une utilisation «exagérée» de l'assistance vidéo

Le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon a fait part samedi de son scepticisme quant à l’assistance-vidéo à l’arbitrage (VAR), utilisée cette saison en Serie A, qui lui donne « l’impression de jouer au water-polo ».

« De cette manière-ci, la VAR ne me plaît pas. Selon moi on en fait un usage exagéré et mauvais. J’ai l’impression de jouer au water-polo (un sport où les arrêts de jeu sont très fréquents, ndlr). On ne peut pas s’arrêter toutes les trois minutes », a déclaré Buffon après le match Genoa-Juventus, remporté 4-2 par son équipe et lors duquel les deux clubs ont obtenu un penalty sifflé après intervention de l’assistant-vidéo.

« Ca sera un instrument très utile quand il sera utilisé avec parcimonie. Là, les arbitres ne prennent plus de décision. Ils risquent de perdre leur sensibilité », a ajouté Buffon, qui la semaine dernière face à Cagliari avait repoussé un penalty, déjà accordé après recours à la VAR.

Samedi, la Juventus a d’abord été sanctionnée d’un penalty pour une faute de Rugani que l’arbitre central n’avait initialement pas sifflée. Elle en a ensuite obtenu un pour une faute de main d’un défenseur du Genoa. Là encore, l’arbitre central n’avait pas sifflé dans un premier temps.

« Aujourd’hui, je n’en aurais pas sifflé un seul. On peut toujours dire qu’ils y étaient tous les deux, mais seulement dans le faux foot, le foot de laboratoire », a estimé Buffon. « De cette manière, on ne connaîtra jamais la valeur réelle d’un arbitre : si nous étions tous plus sereins, objectifs, et acceptions les erreurs, nous vivrions avec plus d’humanité tous les résultats. »