21h30, samedi soir, un périmètre de sécurité est dressé devant la station de métro Beekkant jusque tard dans la nuit. Si dans un premier temps, les autorités communales parlent d’un règlement de compte et d’un homme abattu, la police nous informe ce dimanche matin qu’après enquête et il s’agit d’un suicide.

Un périmètre de sécurité était en cours autour de la station de métro Beekkant qui a été fermé jusqu’à la fin du service samedi soir.

Dans un premier temps la raison invoquée est un règlement de compte entre deux individus dans le milieu du trafic de stupéfiant. « Un homme a été abattu par un autre homme d’une balle dans la tête. C’est un règlement de compte entre deux individus », nous confirmait la bourgmestre Françoise Schepmans (MR). Il nous revenait que le coup de feu est venu d’une fenêtre d’une habitation à proximité de la station de métro Beekkant.

Le parquet de Bruxelles est descendu sur place avec un expert balistique et un médecin légiste. « Il s’agit d’un suicide finalement et non d’un règlement de compte », nous confirme ce dimanche matin la zone de police Bruxelles-Ouest. « Mais je ne peux pas vous en dire plus », précise la porte-parole.

Pour rappel, les bus passants par Beekkant avaient été déviés et la station de métro avait été fermée toute la soirée.