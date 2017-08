Une course-poursuite se termine par trois arrestations à Namur

Dimanche matin, alors que la police voulait contrôler les identités de trois occupants d’un véhicule, ces derniers ont pris la fuite. La voiture a dévalé la nationale 4, a repris la chaussée de Liège en direction d’Andenne avant que le conducteur ne perde le contrôle de l’auto qui a heurté une rangée de blocs de béton, au pied d’un immeuble.

Arrivée sur les lieux, la police a constaté que le chauffeur était blessé, au niveau du bras. «Nous ignorons si cette blessure résulte du choc ou d’un fait antérieur», a précisé le substitut.

Alors que le chauffeur est directement interpellé, les deux autres suspects ont eux eu le temps la fuite vers le halage avant d’être interpellés à leur tour.

«Un des agents de police a dû sortir son arme, mais aucun coup de feu n’a été tiré», a ajouté le parquet.

Les deux individus ne se sont pas non rebellés et l’arrestation n’a pas été musclée. Les trois individus sont âgés d’une trentaine d’années et sont suspectés d’une série de cambriolages.

D’autres vérifications sont par ailleurs en cours afin de savoir s’ils sont liés à d’autres vols commis dans la zone de Namur. Ils sont actuellement privés de liberté et seront entendus par la police.