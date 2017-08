Un jeune Belge interpellé dans le nord de la France: il est soupçonné d'avoir tué un compatriote

Interpellé samedi, le jeune homme devait être présenté dans l’après-midi à un juge d’instruction, a précisé la gendarmerie à l’issue d’une conférence de presse organisée avec le parquet de Nancy, qui a ouvert une enquête pour tentative d’homicide, homicide, et vol de véhicule.

Arme de poing et tir sur une automobiliste

Si le suspect affirme ne pas se souvenir de la soirée de vendredi, son interpellation samedi matin au bord d’une route près de Longuyon (non loin de la frontière belge) apparaît suspecte aux yeux de la gendarmerie. Le jeune homme a en effet été retrouvé avec une arme de poing, de type 22 long riffle avec silencieux et lunette de visée, non loin d’un véhicule qui ne démarrait pas.

C’est une automobiliste qui avait alerté les forces de l’ordre après qu’un homme lui ait tiré dessus avec une arme à feu, sans pour autant la toucher. Pensant Loïc D. en difficulté, elle s’était arrêtée pour l’aider. Elle était très vite repartie après avoir vu l’arme du jeune homme.

Un véhicule appartenant à un autre Belge

Après son interpellation, les gendarmes ont découvert que la voiture près de laquelle se trouvait Loïc D. appartenait en fait à un autre Belge : Yves Burton, né en 1965 et habitant non loin de là, à Jametz dans le département de la Meuse. Les gendarmes se sont alors rendus à son domicile, où ils ont trouvé son cadavre, tué d’une balle.

Dans la maison, les enquêteurs ont également découvert une reconnaissance de dette : le suspect devait 1.000 euros à sa victime.

La section de recherches de Nancy et la brigade de recherches de Verdun sont co-saisies de l’enquête, afin de déterminer les circonstances exactes du décès de la victime – aperçue pour la dernière fois à 4h du matin.