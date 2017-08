60% des enfants dorment trop peu les semaines d'école

Rédaction en ligne

Six jeunes sur dix dorment trop peu les semaines d’école, moins de 9 heures par nuit. Ils sont près de 30 % dans ce cas en primaire… et 85 % en secondaire. Et une proportion non négligeable d’élèves dort moins de 7 heures ! Attention : ce manque de sommeil peut influencer négativement les performances scolaires.