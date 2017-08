E42, R3, A16…: voici la liste des principaux chantiers en cours ou à venir sur les routes wallonnes

Automobilistes, il faudra faire preuve de patience ! C’est la rentrée pour tout le monde et le Ministre wallon des Travaux publics Carlo Di Antonio, la SOFICO et le Service Public de Wallonie viennent de dévoiler la liste des principaux chantiers en cours et à venir sur les principaux axes wallons.

« L’objectif poursuivi est d’offrir aux Wallons des routes de qualité. Ces chantiers permettent d’améliorer la mobilité, le confort de roulage et la sécurité routière en Wallonie », explique le Ministre Carlo Di Antonio via un communiqué. « S’ils peuvent causer quelques désagréments, ces chantiers sont néanmoins nécessaires. Afin d’en limiter les effets, des itinéraires alternatifs et déviations peuvent être empruntés pendant la durée des travaux ».

Voici donc la liste des travaux en cours et à venir sur les principaux axes routiers :

E42/A15 – Mise à trois voies entre Andenne et Daussoulx

Un chantier visant à réhabiliter l’autoroute E42/A15 entre Andenne et Daussoulx et à doter ce tronçon d’une troisième voie, a débuté à la mi-août. Ce chantier porte sur près de 15 kilomètres d’Andenne vers Daussoulx (BK 34.8 à 49.4) et sur plus de 13 kilomètres de Daussoulx vers Andenne (BK 48.2 à 34.8).

En complément de cet élargissement et de cette réhabilitation (comprenant les ponts inférieurs sur le tronçon), d’autres travaux sont également intégrés dans ce marché, à savoir :

Ø le remplacement des glissières de sécurité ainsi que de la signalisation verticale ;

Ø la création de parkings de co-voiturage à la sortie 10A (Fernelmont) pour 39 places et à la sortie 10 (Hingeon) pour 33 places ;

Ø la réfection et le curage des bassins d’orages sur la section ;

Ø la réhabilitation complète, dans les 2 sens, du parking de Fernelmont.

Les travaux seront découpés en 6 phases. Pendant toute la durée du chantier, deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens afin de perturber au minimum le trafic, à l’exception de la phase 1 uniquement pendant le travail de nuit. La durée totale du chantier est estimée à un an, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Budget : près de 30 000 000 € HTVA

E42/A16 – Hautrage-Roucourt

Le chantier de réhabilitation de l’E42/A16 entre Hautrage et Roucourt en direction de Tournai a débuté ce lundi 28 août. Ces travaux permettront de poser un nouveau revêtement sur un tronçon de 16 kilomètres. La fin de ce chantier est prévue pour la mi-octobre.

Budget : 5 700 000 € HTVA

E42/A16 – Pont de Pommeroeul

Ce vendredi 11 août ont débuté les travaux de réfection du pont de Pommeroeul sur l’E42/A16, qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes. Ce chantier consiste en la démolition et la reconstruction complète du pont. Les travaux seront divisés en deux phases. La première phase, qui consistait en la réalisation de travaux préparatoires, a duré une quinzaine de jours.

La phase 2 débutera à la fin du mois de novembre par le désamiantage et la démolition du pont de Pommeroeul. La reconstruction du pont sera également réalisée durant cette seconde phase du chantier. Les travaux s’effectueront d’abord sur une moitié du pont et ensuite sur l’autre moitié. La circulation sera à chaque fois basculée en contre-sens : deux voies de circulation seront maintenues en direction de Mons et une voie de circulation sera maintenue en direction de Tournai.

Le chantier devrait durer environ deux ans.

Budget : 10 500 000€ HTVA

A604 – Seraing – Grâce-Hollogne

Des travaux de sécurisation et de réhabilitation du revêtement de la voirie auront lieu sur l’A604 entre Seraing et Grâce-Hollogne (dans le sens vers Grâce-Hollogne) dès la mi-septembre, sur un tronçon d’un peu plus de deux kilomètres. La durée de ce chantier est de 100 jours ouvrables.

La circulation sera réduite à deux bandes à certains endroits du chantier.

Budget : 2 650 000 € HTVA

E42/A15 – Saint-Georges – Grâce-Hollogne

Un chantier de réhabilitation de la voirie sur l’E42/A15 entre Saint-Georges et Grâce-Hollogne va débuter ce 11 septembre. Il concerne un tronçon d’environ 5 km, dans les deux sens de circulation. Ce chantier devrait être terminé au début du mois de novembre.

La circulation sera réduite à deux bandes à certains endroits du chantier.

Budget : 2 000 000 € HTVA

R3 – Fontaine-l’Évêque – viaduc de l’Eau d’Heure

Un chantier de réfection du revêtement du R3 entre Fontaine l’Évêque et le viaduc de l’Eau d’Heure, uniquement dans le sens vers Heppignies, débutera ce 11 septembre. C’est un tronçon d’environ 5 kilomètres qui sera complètement réhabilité.

Les bretelles d’accès et de sortie situées sur ce tronçon seront également réhabilitées.

Ce chantier devrait être terminé dans le courant du mois de novembre.

Budget : 2 320 000 € HTVA

E42-E19/A7 – Saint-Ghislain – Mons

Ce chantier qui vise à réhabiliter le revêtement de l’autoroute E42-E19/A7 entre Saint-Ghislain et Mons sur un tronçon de près de 6 km, en direction de Mons, devrait démarrer à la fin du mois de septembre. Il devrait être terminé pour la fin de l’année.

Deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens pendant toute la durée du chantier. L’échangeur 25 « Saint-Ghislain » sera fermé pendant trois jours.

Budget : 3 850 000 € HTVA