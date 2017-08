Disparition de Mireille Darc: Pascal Deprez (son mari) et Alain Delon lui ont tenu la main jusqu'au bout

C’est toujours l’émotion parmi les amateurs de cinéma après l’annonce, lundi, de la disparition de Mireille Darc à l’âge de 79 ans.

Pascal Deprez, son mari depuis 15 ans, a communiqué ainsi : « Très chers amis, j’ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le petit cœur de Mireille, si tendre, si beau mais si fragile s’est arrêté de battre. Aujourd’hui, après presque une année de bataille et de souffrance, elle a rejoint les étoiles et tous ses amis. Elle a tellement aimé la vie, elle a vécu d’amour, cette “eau fraîche qui coule dans mes veines”, me disait-elle. Au revoir Mimi, à bientôt.»

(AFP - Ici avec son mari)

Pour Gala, Véronique de Villèle confie : « Alain Delon et Pascal, son mari, lui ont tenu la main jusqu’au bout. Pascal a eu la générosité d’accepter la présence d’Alain Delon auprès d’elle. Il comprenait combien ils étaient liés. »