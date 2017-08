Première grande étude comparative sur l'enseignement au nord et au sud du pays: l'école francophone à la traîne mais les inégalités sont générales

Baptisée «<UN>L’école de la réussite<UN>», c’est sans doute la première grande étude à comparer l’enseignement en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles. La Flandre s’en tire mieux, ce n’est pas une surprise. Mais un constat demeure : au Nord comme au Sud, notre enseignement compte parmi ceux qui cultivent le plus les inégalités en Europe !

Deux cents pages écrites par deux experts pour un constat : Flandre et Wallonie peuvent mieux faire en matière d’enseignement. Car s’il existe des disparités entre le Nord et le Sud (plus d’investissement par élève en frais de fonctionnement au Nord, taux de décrochage scolaire plus élevés au Sud…), la Belgique est l’un des pays où l’écart entre élèves socialement défavorisés et socialement favorisés est le plus grand.

