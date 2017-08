Rudi Vervoort appelle le cdH à la loyauté à Bruxelles: «Le cdH ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dedans»

Rudi Vervoort s’exprime dans un entretien accordé au Soir mercredi.

L’objectif du ministre-président est d’avoir un gouvernement qui fonctionne. Il lance dès lors un appel à son partenaire cdH à Bruxelles: «Nous avons un contrat encore un an et demi, nous devons aller jusqu’au bout, aussi loin qu’on peut. Mais à ce moment-là, il faut devenir à nouveau loyal par rapport à l’accord et ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors», affirme M. Vervoort. «Il faut se définir par rapport à ce contrat. Nous, on est prêt pour continuer à l’exécuter. Mais je ne veux pas de quelque chose de bancal», met-il en garde.

Il rejette aussi toute stratégie de travail de sape au parlement bruxellois, qui serait de «l’irresponsabilité totale »: «S’ils commencent à s’amuser avec des abstentions au moment des votes, cela ne va pas. Ni de commencer à pourrir l’ambiance, le climat au niveau du parlement. Ce n’est pas faisable, pas supportable! Cela va irriter les autres groupes de la majorité. S’ils commencent à déposer des résolutions critiquant la majorité avec le MR, où est-ce qu’on va?».