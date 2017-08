Radja Nainggolan met les choses au point: "Ne vous faites pas de souci"

Près d’une semaine après sa non-selection avec les Diables rouges et son « annonce » concernant une éventuelle retraite internationale, Radja Nainggolan a accordé une interview à nos confrères du Laatste Nieuws. Il assure qu’il ne ferme pas la porte à notre équipe nationale.

Extraits choisis de cette longue interview avec nos confrères du Laatste Nieuws :

– Ça fait mal. Surtout la manière pour laquelle je ne suis pas sélectionné. C’est difficile à digérer. Je me sens visé. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Une fois parce que je bois, une autre parce que je fume, et maintenant parce que je ne suis pas assez concentré. On dirait qu’il y a toujours un problème. C’est toujours moi. Mais ce sont toujours des raisons extra-sportives.

– Je ne m’attendais pas à ma non-sélection, mais quand j’ai vu mon téléphone sonner vendredi matin, j’ai compris. Roberto Martinez trouve que je ne suis pas assez concentré. Je ne comprends pas ce qu’il veut dire…

– Oui, contre l’Estonie, j’étais en retard à la théorie. Et c’est utilisé contre moi maintenant. Mais je n’étais même pas deux minutes en retard. Il venait juste de commencer à donner sa compo d’équipe. « Tu sors, toi », m’a-t-il lâché, donc je suis parti…

– Mon futur ? Je n’arrête pas, hein. Ne vous faites pas de souci. Même si je dois avouer que j’y ai pensé. Toujours la même excuse… J’ai pensé « Fuck it, j’en ai marre ». Mais après une discussion de l’AS Rome, j’ai décidé de rester ouvert.

– Si je vais regarder les matches ? Pas contre Gibraltar, il va y avoir trop de buts et on va parler le lendemain d’un super match, sans moi. Mais contre la Grèce oui.

– Est-ce que je serai sélectionné la prochaine fois ? Tôt au tard, il n’aura plus d’excuse. Donc je reviendrai. D’ici là je vais voir quelles seront ses prochaines excuses.