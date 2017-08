Namur: jusqu'à cinq ans de prison requis pour viol intrafamilial sur une mineure de 14 ans

Belga

Le parquet de Namur a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur deux peines de respectivement quatre et cinq ans de prison à l’encontre de Nathalie D. et son conjoint Eric P., poursuivis pour viol et attentat à la pudeur envers une mineure de 14 ans. Les préventions visent en outre la circonstance aggravante que la victime est la fille de la prévenue. Les faits qualifiés de « honteux et immoraux » par la défense se sont produits, entre juin et septembre 2016, dans la résidence du beau-père de la victime, à Sambreville.