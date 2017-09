Le Beau Vélo de RAVeL passera par Ottignies-Louvain-la-Neuve ce samedi !

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre.

Le village du Beau Vélo de RAVeL s’installe au Parc scientifique Athena de Louvain-la-Neuve ce samedi. La balade vous permettra de découvrir une autre facette de la benjamine des villes de notre royaume, vu la superbe nature environnante.

L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch.

Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village

Wallonie gourmande.

Cette semaine, l’Adeps vous offre une initiation au golf. Le dernier Quartier Général de Napoléon sera mis à l’honneur au stand 365.be et l’Institut du Patrimoine Wallon vous propose une animation sur le Musée de Louvain-la-Neuve.

Rendez-vous ce samedi, Parc scientifique Athena, Boulevard de Lauzelle

à Louvain-la-Neuve

Adrien Joveneau accueillera sur son tandem la ravissante et pétillante animatrice-présentatrice, Sara De Paduwa. A la halte ravito, Laurent Martin, chef étoilé, de l’établissement La Frairie à Perwez, vous proposera une mise en bouche à base de produits du terroir.

Comme chaque semaine, l’Adeps organise et encadre un parcours d’une dizaine de kilomètres pour les enfants ou toute personne ne souhaitant pas pédaler les 27 km de la balade de ce jour.

(Photo de MC Dufrêne)

Départ depuis le parc scientifique Athena. Après moins de deux kilomètres, vous pénétrerez dans le bois de Lauzelle, forêt de quelque 200 hectares. Ce véritable poumon vert, propriété de l’UCL, propose divers circuits didactiques balisés.

(Photo de MC Dufrêne)

Vous passerez à hauteur de la ferme de la Balbrière, où vous pourrez vous accorder une petite pause sur la terrasse de la brasserie située dans l’ancien fenil. Cinq kilomètres après, le château ferme de Moriensart se dressera devant vous. Il s’agit d’une ferme brabançonne traditionnelle typique du XVIII e siècle.

(Photo de MC Dufrêne)

Pourquoi ne pas vous offrir une autre petite pause sur la très jolie place communale de Céroux-Mousty ? Avec son tapis de verdure et ses 61 tilleuls, cette place de 10 000m 2 accueille de nombreuses manifestations tout au long de l’année.

(Photo de MC Dufrêne)

Le parcours vous mènera vers le Domaine provincial du Bois des Rêves. Un paradis de verdure qui offre plus de 17 kilomètres de chemins et de sentiers balisés pour promeneurs et vététistes, mais aussi une piste de santé pour personnes à mobilité réduite, une vaste plaine de jeux pour enfants, deux piscines, un étang de pêche, une brasserie et des abris pique-nique et barbecues.

(Photo de Nicolas Borel)

Un peu avant votre retour, vous traverserez le centre de Louvain-la-Neuve et passerez devant le Musée Hergé, lieu incontournable et qui fait partie du parcours découverte de la ville.

Après ce beau circuit, vous aurez mérité un peu de repos et l’occasion d’assister aux concerts gratuits du Beau Vélo de RAVeL ! Natasha St-Pier, Génération Boys Band, Hong Kong Stars et Thom Franck Hopper se produiront sur la scène dès 16h.

Rendez-vous sur Vivacité ce samedi 2 septembre entre 13h et 17h et sur La Une télé, ce dimanche 3 septembre à 13h35.

