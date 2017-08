US Open: Goffin élimine le Français Benneteau (6-4, 2-6, 6-4, 6-2)

David Goffin (ATP 14) s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open, la 4e et dernière manche du Grand Chelem de tennis, en disposant du Français Julien Benneteau (ATP 100) mercredi sur le court N.5.

Goffin, tête de série nº9, a entamé la partie sur les chapeaux de roues en menant 4-0 après 11 minutes de jeu. Mais le Liégeois a ensuite laissé son adversaire revenir dans le match. Après avoir remporté le premier set 6-4, Goffin concéda ainsi le second au Français : 2-6.

David Goffin se reprit dans les troisième et quatrième sets pour finalement s’imposer 6-4, 2-6, 6-4 et 6-2. La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes.

Au deuxième tour, le Belge affrontera l’Argentin Guido Pella (ATP 72), vainqueur de Steve Darcis (ATP 66) en trois sets, 6-1, 6-2, 6-0, plus tôt dans la journée.

Goffin avait battu Pella 4-6, 6-3, 6-2 l’an dernier en 1/16e de finale à Indian Wells, où il avait ensuite avancé jusqu’en demis (contre Milos Raonic).

En cas de nouvelle victoire contre l’Argentin, il atteindrait le 3e tour à Flusfing Meadows comme en 2014 (contre Grigor Dimitrov) et en 2015 (contre Roberto Bautista Agut). Il avait perdu au premier tour contre Jared Donaldson en 2016.