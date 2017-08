Charles Michel exclut tout cadastre des fortunes

«Nous allons travailler avec le secteur bancaire et le secteur financier, pour mettre en place un système le plus simple possible» qui permettra de prélever cette taxe, a-t-il indiqué jeudi matin au micro de Bel-RTL. Cette taxe sur les comptes-titres concerne «très peu de citoyens» et elle s’inscrit dans le cadre beaucoup plus large d’une réforme de l’impôt des sociétés. «Dans un glissement de fiscalité, on taxe moins le travail et on va regarder quelles sont les sources alternatives de revenus qui permettent de financer les missions d’intérêt collectif», souligne le Premier ministre.

Interrogé sur la perspective d’une grève du rail le 10 octobre prochain, Charles Michel «appelle chacun à faire preuve de sérénité pour continuer à engranger des résultats». Il ne serait pas «acceptable de prendre en otage des étudiants et des personnes qui doivent travailler». Le motif de la grève - l’intention supposée du gouvernement de privatiser la SNCB - ne tient pas, assure le Premier ministre. Le gouvernement se borne en effet à «faire l’évaluation, en bon père de famille, de ses participations dans les entreprises publiques».

Pas de service minimum le 10 octobre

Le service minimum, sur lequel le gouvernement s’est mis d’accord, ne sera pas instauré le 10 octobre car «il y a encore un processus parlementaire dans les prochaines semaines».

Enfin, l’enjeu important des prochains mois sera le Pacte énergétique, qui doit être négocié avec les entités fédérées. «J’ai demandé à la ministre de l’Energie Marie Christine Marghem d’accélérer les travaux pour arriver à un accord au premier trimestre 2018», a indiqué le Premier ministre.