Pas toujours simple de comparer les prix des télécommunications, selon les consommateurs!

Les Belges trouvent qu’il n’est pas toujours facile de comparer les prix et les services de télécommunications et ignorent souvent leurs droits de base en la matière, ressort-il de l’enquête consommateurs annuelle de l’Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) publiée jeudi. Ils sont en revanche plutôt satisfaits du service et des prix proposés. L’utilisation de l’internet mobile et de certaines applications permettant d’avoir recours à des services de téléphonie et/ou de messagerie via internet a fortement augmenté.

Six consommateurs sur 10 ne disposent pas de l’offre la moins chère présente sur le marché selon leur profil d’utilisation. Pourtant, le prix est resté leur principal critère pour choisir un opérateur.

Le plan tarifaire le plus avantageux pour tous, que doit présenter chaque année l’opérateur à ses clients, était connu des consommateurs et plus de la moitié des répondants en ont même changé, une fois qu’il leur a été proposé un plan basé sur leur profil de consommation moyen.

Les raisons principales d’opter pour un autre opérateur sont en effet un tarif plus intéressant ou une promotion chez un autre opérateur. Pour les revenus les plus faibles (moins de 1.200 euros), le tarif est évoqué dans plus d’un tiers des cas.

Pour 37% des répondants, un site internet indépendant qui mentionnerait le tarif le moins cher suivant le profil de consommation pourrait d’ailleurs constituer un incitant supplémentaire à changer d’opérateur.

Pour les aider dans cette tâche, l’IBPT a développé un programme de comparaison tarifaire (www.meilleurtarif.be). Mais, pour pouvoir effectuer une comparaison correcte, l’utilisateur doit connaître son profil d’utilisation. L’enquête a cependant révélé que plus de la moitié des répondants n’étaient pas encore suffisamment informés de l’endroit où ils pouvaient trouver leur profil et que plus de la moitié d’entre eux n’avaient jamais consulté leur page web spécifique sur le site internet de leur opérateur.

Pour remédier à cela, l’IBPT a lancé un nouveau projet qui doit conduire à terme à une reconnaissance automatique de l’utilisateur de manière à ce que ses données puissent automatiquement être récupérées auprès de son opérateur lorsqu’il visite le site internet www.meilleurtarif.be.

Toutefois, 46% des répondants ne trouvent pas aisé de changer d’opérateur fixe. L’entrée en vigueur des règles relatives à Easy Switch depuis le 1er juillet devrait offrir une solution, prédit l’IBPT. Cette réglementation prévoit un processus harmonisé pour changer d’opérateur télécoms fixe, à charge pour le nouvel opérateur d’en régler tous les détails et de façon harmonisée.

L’étude a par ailleurs révélé que le consommateur était plutôt satisfait de l’offre et de l’utilisation des différents services de télécommunications. Les tarifs, le service, le respect des droits des consommateurs par l’opérateur et les informations fournies ont en effet obtenu des résultats moyens. C’est surtout le cas des utilisateurs d’offres groupées et de services mobiles, 35% d’entre eux étant plus ou moins satisfaits 29% satisfaits et 9% très satisfaits des tarifs, relève l’IBPT. Pour les services mobiles, 52% des sondés étaient satisfaits à très satisfaits.

L’Institut constate également une évolution assez rapide dans l’utilisation des différents services. Seuls 59% des répondants utilisaient encore la téléphonie fixe, contre 71% en 2012. Le recours à l’internet mobile a, par contre, augmenté de 41% en 2012 à 57% en 2017.

Seul un cinquième des consommateurs ne fait pas appel à un service de téléphonie et/ou de messagerie via internet, pour un tiers il y a un an. Facebook Messenger a ainsi été utilisé par près de la moitié (49%) des répondants (contre 40% en 2016) et Whatsapp par 46% (35%). L’emploi de Skype (38%) et Face Time (15%) est resté quasiment identique.

Cette sixième enquête représentative de l’IBPT a été menée auprès de 1.500 utilisateurs âgés de 15 à 74 ans. Sa marge d’erreur est de 2,4%.