Belgique – Gibraltar (9-0): les Diables rouges font le show et sont à 90 minutes du Mondial en Russie

Suite à leur large succès face à Gibraltar (9-0), les Diables sont à une victoire de la Coupe du Monde en Russie. Un succès dimanche en Grèce et ils ont leur ticket pour le Mondial 2018 en poche.

La Belgique a logiquement dominé Gibraltar 9-0 jeudi dans le cadre de la 7e journée du groupe H de qualification au Mondial 2018. Thomas Meunier et Romelu Lukaku ont notamment réalisé un triplé. Seule ombre au tableau, le rouge reçu par Axel Witsel, qui sera suspendu pour le difficile déplacement en Grèce dimanche.

Devant les 27.000 spectateurs d’un stade de Sclessin surchauffé dès le coup d’envoi, les Diables rouges se créaient d’emblée plusieurs occasions, par Carrasco (2e) et Lukaku (4e et 9e).

Le but n’était qu’une question de minutes. Après un poteau de Lukaku (15e), il tombait de manière un peu chanceuse : un centre-tir de la droite de Mertens était mal négocié par le gardien Ibrahim qui voyait le ballon passer entre ses jambes (16e). Le festival des Diables rouges pouvait débuter : Meunier était à la réception d’un centre de Mertens et doublait la mise du plat du pied (18e).

Le joueur du PSG servait ensuite à Lukaku, qui reprenait de la tête, le ballon du 3-0 (21e).

Le chaudron de Sclessin explosait littéralement à la 27e quand, sur un centre de Mertens, un enfant du pays, Axel Witsel, envoyait le ballon au fond des filets via une bicyclette spectaculaire (4-0).

Les Diables n’étaient pas encore rassasiés. Un nouveau débordement de Meunier, avec geste technique pour se débarrasser de son adversaire en prime, offrait à Lukaku le 5e but belge (38e).

La fête était quelque peu gâchée avant la pause lorsque Witsel arrivait pied en avant sur Bosio et écopait d’un rouge direct (40e). Une exclusion sans conséquence sur le reste de la rencontre, mais qui complique les plans de Martinez en vue du match de dimanche en Grèce.

Eden Hazard célébrait son retour à la compétition après presque trois mois sans jouer par un but, sur un nouveau centre de Meunier (45e). À la pause, les Diables Rouges avaient déjà égalé le score du match aller.

En deuxième période, les Diables rouges restaient offensifs, comme le témoignent les occasions d’Hazard (55e) et Lukaku (56e). Meunier ajoutait un nouveau but, sur un superbe centre de la gauche d’Hazard (7-0, 61e). Alors qu’il n’avait marqué qu’un but en équipe nationale avant ce match, le latéral s’offrait le triplé en reprenant de volée un centre de De Bruyne (8-0, 68e).

En fin de match, la Belgique héritait d’un penalty pour une faute de Barnett, qui recevait le rouge, sur De Bruyne. Un penalty transformé par Romelu Lukaku, lui aussi auteur d’un triplé (9-0, 84e). Dans le même temps, la Grèce a été accrochée en Estonie (0-0) tandis que la Bosnie-Herzégovine a été battue 3-2 à Chypre après avoir mené 0-2 à la pause.

Dimanche, la Belgique aura une première occasion de déjà se qualifier pour le Mondial en Russie, en s’imposant à Athènes. Les Diables Rouges comptent 19 points, 6 de plus que les Grecs. Le goal-average étant largement à l’avantage des Belges (+31 à +7), un partage en Grèce serait aussi pratiquement synonyme de qualification.

La Bosnie-Herzégovine est troisième avec 11 points. Chypre en compte 10, l’Estonie 5 et Gibraltar reste bloqué à 0.