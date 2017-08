L'Espagne exige que la Corée du Nord retire un des deux diplomates qu'elle compte à Madrid

L’Espagne a ordonné jeudi à l’ambassade de Corée du Nord de réduire son personnel diplomatique à Madrid, en signe de protestation après le tir d’un missile balistique au-dessus du Japon et des essais nucléaires.

«Les programmes nucléaires et balistiques de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) portent atteinte au régime de non-prolifération nucléaire et font peser une grave menace sur la paix dans la région et la sécurité mondiale», a souligné le ministère espagnol des Affaires étrangères.

Le ministère rappelle qu’il avait averti l’ambassade de Corée du Nord que «la poursuite de ces actions auraient des conséquences sur les relations bilatérales».

«Aujourd’hui (jeudi) l’ambassadeur de la RPDC a été convoqué (...) et la décision de réduire le personnel diplomatique de sa représentation à Madrid lui a été communiquée», a-t-il annoncé.

Une porte-parole du ministère a précisé que la représentation nord-coréenne comptait «l’ambassadeur et deux diplomates». «Un des deux diplomates doit partir d’ici le 30 septembre», a-t-elle indiqué.

La Corée du Nord a plusieurs fois lancé des missiles ces derniers mois, en violation des règles de l’ONU. Le régime de Pyongyang a tiré un missile balistique mardi au-dessus du Japon, une escalade majeure qui a alarmé la communauté internationale et suscité une réaction cinglante de Tokyo.