Drame familial à Grâce-Hollogne : elle a égorgé ses enfants avant de se pendre dans la cave

Rédaction en ligne

Jeudi matin, un horrible drame s’est joué au numéro 75 de la rue Champ Pillé, à Grâce-Hollogne. Jamila El Fatah a poignardé ses trois enfants (9, 11 et 13 ans), avant de se suicider. C’est Fouad Moustaine, le papa, qui a découvert les trois petits. Il a alors appelé son voisin et, à deux, ils ont trouvé la maman, pendue dans la cave ! Les enfants ont survécu à leurs blessures et sont actuellement hospitalisés.