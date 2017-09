Hausse du prix de l'essence dès samedi

Le prix maximum de l’essence 95 RON sera vendu à 1,421 euro le litre (+4,3 cents) et celui de l’essence 95 RON E10 à 1,439 euro le litre (+3,9 cents). L’essence 98 RON sera en hausse de 4,6 cents à 1,50 euro et la 98 RON E10 se vendra 4,7 cents plus cher, à 1,509 euro le litre.

Ces prix résultent des fluctuations des produits pétroliers sur les marchés internationaux, selon le SPF Economie.