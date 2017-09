Déjà 26 buts pour Romelu Lukaku avec les Diables rouges à seulement 24 ans: "Le record de Van Himst, je n'y pense pas"

« Ce record, je n’y pense pas spécialement parce que je me dis que je le battrai un jour, explique « Big Rom », qui a incité ses équipiers à venir saluer le public après la rencontre. « Chaque chose en son temps ! Bien sûr j’aurais pu en marquer l’un ou l’autre de plus en fin de match mais je me satisfais de ce que Dieu me donne. Pour l’instant, mon début de saison répond à mes attentes. Je dois digérer ce transfert à Manchester et, avec les résultats de ce soir (NDLR : hier soir), nous sommes très proches d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Que demander de plus ? »

Son ballon en guise de trophée sous le bras, comme Thomas Meunier à ses côtés, l’attaquant des Diables rouges affichait un regard déterminé sous sa casquette noire. Pour lui, pas question d’aborder un tel match face aux amateurs gibraltariens comme s’il s’agissait d’un match amical.

