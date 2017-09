De nouvelles coulées de boue saccagent maisons et routes en Suisse (vidéo)

La commune de Bregaglia (canton des Grisons), en Suisse, est désormais coupée du monde, ses routes étant bouchées par deux nouveaux éboulements. Le premier, jeudi soir, a été suivi d’une coulée de boue qui a détruit des maisons à Bondo et Promontogno. Le second est survenu vendredi matin.

Le deuxième éboulement en quelques heures s’est abattu à l’aube sur la route cantonale menant au col de la Maloja, entre Vicisoprano et Casaccia. La boue et les gravats recouvrent la chaussée sur plusieurs centaines de mètres. La route restera impraticable durant une période prolongée, précise à l’ats une porte-parole de la commune de Bregaglia. On ne signale aucun blessé.

Vers 21h30, jeudi soir, une coulée de boue s’est déclenchée après un éboulement au Piz Cengalo, le plus important depuis le premier survenu il y a une semaine. Plusieurs pans de roches instables se sont détachés alors qu’un violent orage sévissait avec fracas. La coulée de boue a traversé le Val Bondasca jusque dans le bassin de rétention de Bondo. Remplissant le bassin partiellement vidé depuis la dernière coulée, elle a ensuite recouvert la nouvelle route cantonale ainsi que le lit du ruisseau Maira.

Selon la commune, l’ancienne route cantonale est également sous la boue, coupant ainsi l’accès au vallon. D’autres villages situés à une dizaine de minutes à pied de Bondo ont aussi été touchés. La localité de Promontogno est privée de courant électrique. Un système d’alimentation d’urgence fournit entretemps en électricité une partie des zones touchées. Les habitants du village de Spino ont quitté les lieux d’eux-mêmes et des clients d’un hôtel ont été acheminés en lieu sûr. Deux personnes âgées, coincées dans un bâtiment, ont pu être secourues par la Rega. Aucun des deux n’est blessé.

Une semaine d’éboulements

A Promontogno, Sotoponte et à Bondo, des habitations ont été entièrement détruites. Certaines des rues du village alors épargnées par le premier glissement de terrain étaient couvertes de boue jeudi.

Entre jeudi soir et vendredi matin, une cinquantaine de personnes étaient engagées sur le terrain.

Eboulements et coulées de boues se succèdent depuis plus une semaine dans le Val Bregaglia et son vallon latéral de Bondasca. En raison des fortes pluies annoncées, l’état-major de Bregaglia avait prévenu les habitants jeudi qu’un nouveau glissement de terrain était probable dans la région.

Entre 500.000 et un million de mètres cubes de roches instables risquent encore de se détacher du Piz Cengalo. Mercredi 23 août, trois millions de mètres cubes s’étaient déjà détachés de la montagne. L’éboulement a emporté huit promeneurs - toujours portés disparus et qui n’ont probablement pas survécu, selon les autorités.