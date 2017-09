La société Upignac, en accord avec l’Afsca, a décidé de retirer les magrets de canard cru de la vente. Ils pourraient en effet présenter un risque important pour la santé.

La présence de Escherichia coli, producteur de verotoxine a été décelée dans ce produit.

Une intoxication causée par les bactéries Escherichia coli entérohémorragiques peut entraîner, dans la semaine qui suit la consommation de l’aliment contaminé, une gastro-entérite éventuellement hémorragique, accompagnée ou non de fièvre, et des complications rénales sévères chez les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.