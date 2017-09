Les faits se sont produits peu avant 17 heures, ce vendredi. Deux auteurs, dont l’un ganté et cagoulé, parviennent à entrer dans le garage d’une habitation de la rue Appaumée, à Ransart. Via le garage, ils entrent dans l’habitation, occupée par un homme âgé de 82 ans. Les deux voyous tentent de maîtriser leur victime et de le colsonner. L’octogénaire résiste et parvient à mettre les deux petites frappes en fuite. La police locale de Charleroi a été alertée et recherche activement les deux gouapes.