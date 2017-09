Samedi matin a été le jour le plus horrible pour Alain et Viviane Piret, les parents d’Elodie, 24 ans. La police les a appelés pour leur annoncer le décès de leur fille. «Ma fille et son compagnon, Jean-Philippe, sont allés aux Apéros Cinaciens. Mais quand ils sont rentrés, ils ont voulu prendre un petit chemin pour éviter la chaussée principale car ils savaient qu’elle était dangereuse. Et pourtant…», commence Alain, le papa de la jeune fille.

