Benoît Jacquemart

Dans son interview de rentrée qu’il accorde à Sudpresse, Raoul Hedebouw le déclare : il ne veut pas d’une Belgique « flexiland », le pays des flexijobs et autres régressions sociales. Et il promet une opposition dure au Parlement wallon. Et il tacle clairement le président du PS, Elio Di Rupo. Extraits.