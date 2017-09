Thibaut Courtois, décisif en première période face à la Grèce: «L'un des plus beaux arrêts de ma carrière» (vidéo)

Les Diables rouges étaient heureux du résultat face à la Grèce (1-2), mais pas euphoriques quant à la manière.

Thomas Meunier : « La qualification est là mais il manque quelque chose. Nous n’avons pas joué un grand match. On savait que ce serait un match de merde. On savait que la Grèce jouerait comme ça, si repliée. On n’a pas l’habitude de jouer face des blocs aussi défensifs. »

Jan Vertonghen (capitaine) : « On est contents du score mais pas du match. Personnellement, je suis très heureux de mon but. Nous avions besoin de ce but pour nous lancer dans le match. Et puis Romelu (Lukaku) termine le boulot. »

Thibaut Courtois : « Les Grecs devaient gagner mais pensaient à surveiller leurs seize mètres. J’ai réalisé ce soir l’un des plus beaux arrêts de ma carrière et cela me rend heureux. Face aux équipes défensives nous éprouvons des difficultés à jouer plus vite et à être plus rapides. Nous devons améliorer cela. »