L'automne déjà de retour: un temps couvert et bruineux en ce début de semaine

Lundi, le ciel se couvrira depuis la frontière française et quelques faibles bruines pourraient se produire. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Ardenne et 21 degrés en Flandre, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

La nébulosité restera abondante pendant la nuit, avec possibilité de quelques fines bruines par endroits. Les minima varieront entre 11 et 16 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud.

Mardi, le ciel sera d’abord nuageux et le temps généralement sec. Ensuite, on observera de faibles pluies. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés en Haute Ardenne et 24 degrés en Campine. Le vent sera modéré, d’abord de sud-ouest à sud puis d’ouest à sud-ouest.