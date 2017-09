Des signes que la Corée du Nord «prépare un nouveau tir de missile balistique sont détectés avec constance depuis le test de dimanche», a déclaré le ministère en référence au sixième essai nucléaire nord-coréen.

Il n’a fourni aucune précision sur le moment où il pourrait avoir lieu.

Le sixième essai nucléaire était d’une puissance estimée à 50 kilotonnes, a déclaré de son côté un haut responsable du ministère de la Défense lors d’une réunion d’urgence du Parlement.

Pyongyang a provoqué la consternation de la communauté internationale dimanche en effectuant son plus puissant essai nucléaire à ce jour. La Corée du Nord a affirmé qu’elle avait testé une bombe H pouvant être montée sur un missile intercontinental.

«La puissance de l’explosion de l’essai nucléaire nord-coréen est estimée à 50 kilotonnes», a dit le haut responsable.

Cette quantité d’énergie signifierait que l’essai était cinq fois plus puissant que le cinquième test nucléaire mené par la Corée du Nord en septembre 2016, et plus de trois fois plus puissant que la bombe américaine qui a ravagé Hiroshima en 1945.

Le responsable n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’une bombe à hydrogène, déclarant seulement «qu’une variété de matériel nucléaire» semblait avoir été employée.