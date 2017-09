Laura, 18 mois, écrasée mortellement alors qu'elle jouait dans la rue: le conducteur était un membre de sa famille

Laura, la victime, âgée de 18 mois, jouait dans la rue avec plusieurs autres jeunes quand elle a voulu rentrer chez elle. Sauf qu’à ce même moment, le fils des voisins a démarré en marche arrière depuis l’allée de son garage, sans voir la fillette. En tournant lors de sa marche arrière, il a écrasé la petite Laura, qui est morte sur le coup.

Un véritable drame pour tous les habitants de cette petite rue, dont les enfants se connaissent bien. Le conducteur, âgé de 20 ans, est même de la famille de la victime puisque son père et un des cousins du père de la petite Laura, expliquent nos confrères du Nieuwsblad.

Le conducteur, sous le choc, n’était pas sous influence de l’alcool et a été laissé en liberté. Même s’il lui arrivait de « démarrer vite plusieurs fois par jour », selon un voisin, tout le monde sait que c’est un malencontreux accident. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le jeune homme a expliqué qu’il « n’avait jamais voulu ça ». Et d’ajouter : « Tout cela est arrivé en une seconde. Ça n’a jamais été mon but ».