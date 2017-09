Le VDAB exploite depuis un temps déjà l’information qu’il peut tirer de son site internet et des consultations qui y sont faites. Jusqu’ici avec comme objectif de mieux servir l’internaute. Mais aujourd’hui, le bureau entend faire un pas de plus et utiliser ces données afin de déterminer si un chômeur est suffisamment actif dans la recherche d’un travail. «Nous menons une expérience à ce sujet» a commenté une porte-parole du VDAB.

L’office régional insiste sur le fait que ce «screening» ne constituerait qu’un élément de l’ensemble de la procédure de médiation menée avec un candidat à un emploi.

Le syndicat socialiste ne voit pas ce projet d’un bon œil. «Cela comporte de nombreux risques et peut donner un sentiment de Big Brother», a commenté Caroline Copers, secrétaire générale de l’aile flamande de la FGTB. «Pourrait-on envisager de faire de même avec les employeurs? Par exemple pour voir quels secteurs ou entreprises n’enregistrent pas de bons résultats sur les candidatures honnêtes, sans discrimination liée au sexe ou à l’âge», s’interroge Mme Copers.

Le VDAB a indiqué que le contrôle des employeurs ne constituait pas une piste à ce jour mais que le sujet pourrait être étudié. Tout comme un chômeur, un responsable d’entreprise dispose d’un numéro d’identification au site. Il serait donc possible de le suivre lui aussi.