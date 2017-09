Photonews et capture Twitter

« Concernant Mbappé, ou il reste à Monaco ou il va à Madrid. Mais il ne va pas signer à Madrid pour rester encore un an à Monaco. Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid. Ou il reste à Monaco. (…) Il n’ira jamais à Paris. Je vous mets mes deux bras, mes deux jambes. Pourquoi ? Parce que je suis en contact et je suis au courant du dossier ». Voilà ce qu’expliquait Stéphane Pauwels en juin dernier au sujet de Mbappé. Une déclaration faite bien avant le passage du joueur français dans le club de la capitale qui lui a tout de même valu les railleries des internautes.

Une pensée à ce journaliste qui se fait virer par toute les chaînes sportive, voici la raison en image c'est succulent #PSG #Mbappe #Pauwels pic.twitter.com/vPIi0KAmHo — EscobarParisien (@EscobarParisien) 25 août 2017

Cette fois, c’est la maman du joueur qui a pris le temps de répondre au présentateur de RTL. En cause, une nouvelle affirmation sur Twitter de Stéphane Pauwels pour qui le transfert de Mbappé au PSG n’était qu’un choix par défaut et dicté par l’argent. Une déclaration qui n’a pas plu à Fayza, la mère de Mbappé.

C est tellement faux nous n avons jamais parlé finance avec le réal donc cessez un peux cela devient fatiguant 😢 — Fayzalamari (@fayzalamari) 3 septembre 2017

« C’est tellement faux nous n’avons jamais parlé finance avec le Real. Donc cessez un peu, cela devient fatiguant ». Un tweet qui a été partagé de nombreuses fois et qui a valu une bonne discussion en message privé entre les deux protagonistes. Une affaire qui est désormais close selon leurs dires, même si Stéphane Pauwels campe sur ses positions et ses infos.

Nous nous sommes expliqué sur le quiproquo et maintenant c est clos. Merci Pour cet échange 😉 — Fayzalamari (@fayzalamari) 3 septembre 2017

Les insultes Cela suffit !Le dossier Mbappe est complexe et lourd Et il fut long ..le principal est le joueur qui se retrouve Et joue! — Stéphane Pauwels (@StephanePauwels) 3 septembre 2017