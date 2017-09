L'étau se resserre sur un proche du papa: qui est Nordahl L., 34 ans, mis en examen dans l'affaire de la disparition de Maëlys?

Plus d’une semaine après la disparition de Maëlys de Araujo, 8 ans, dans l’Isère, l’enquête semble s’accélérer. Ce dimanche, un suspect de 34 ans a été mis en examen. Ami du papa de l’enfant, Nordahl L. a reconnu que la fillette et un garçon seraient entrés dans sa voiture, alors que des traces d’ADN de Maëlys ont été mises au jour sur le tableau de bord de son véhicule, par les experts scientifiques. Il continue toutefois à nier avoir enlevé l’enfant.

L’enquête sur la disparition de Maëlys de Araujo a connu un nouveau rebondissement hier matin. Disparue depuis plus d’une semaine alors qu’elle assistait à un mariage à Pont-de-Beauvoisin, elle serait montée dans la voiture de Nordahl L., 34 ans et présent au mariage, « au moment où il était en train de fumer une cigarette », selon l’avocat du suspect. Mis en examen et placé en détention pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans ce dimanche matin, l’homme reconnaît avoir laissé monter la fillette dans sa voiture, avec un autre petit garçon pour voir si des chiens étaient présents dans le coffre. Lors de son premier interrogatoire, le suspect avait pourtant affirmé ne pas avoir quitté la fête. De l’ADN a été retrouvé sur le tableau de bord de son véhicule. « On a retrouvé une seule et unique trace d’ADN, sur un élément de commande du tableau de bord », a expliqué M e Bernard Méraud, son avocat.

Des griffes sur les bras

Autre élément qui intrigue les enquêteurs : la présence de griffures sur les bras et les genoux de Nordahl L. Selon lui, il s’agirait de traces dues à ses activités de jardinage dans les framboisiers. Une explication qui ne semble pas avoir convaincu les policiers.

Déjà arrêté vendredi dernier, en même temps qu’un autre suspect de 34 ans (qui a été libéré), l’homme était présent au mariage. Relâché le temps de vérifier des incohérences dans son emploi du temps, il avoue toutefois avoir quitté la cérémonie le temps de rentrer se changer. Il n’aurait pas changé de chemise, mais « de short » explique son avocat. Un aller-retour qui coïncide pourtant avec l’heure de la disparition de Maëlys. Sans compter que le suspect a entrepris un nettoyage en profondeur de son véhicule au lendemain de la disparition.

Qui est Nordahl L. ?

