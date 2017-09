Météo: un avant-goût d'automne pour ces mardi et mercredi

Dans la nuit, la nébulosité sera toujours abondante avec quelques périodes de faibles pluies ou quelques averses. Les minima oscilleront entre 11 et 15 degrés.

Mercredi, une dépression proche de l’Islande apportera un temps variable et venteux. Des averses sont prévues surtout en première partie de journée. L’après-midi, on attend davantage d’éclaircies et un temps plus sec depuis l’ouest. Le vent sera modéré à assez fort et à la mer parfois fort de secteur ouest. Il fera frais avec des maxima de 13 à 15 degrés en Ardenne et entre 16 et 18 degrés ailleurs.

Ce temps automnal devrait perdurer jusqu’en début de semaine prochaine.