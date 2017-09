Le parquet de Huy fait savoir que «les premiers éléments d’enquête, notamment les auditions réalisées, l’examen de l’hélicoptère et des données disponibles, mais également les premières constatations du laboratoire de police technique et scientifique et du médecin légiste, ne permettent pas à l’heure actuelle et sous réserve d’autres devoirs encore à réaliser, de retenir l’intervention d’un tiers».

L’un des deux pilotes qui se trouvaient dimanche en début d’après-midi à bord d’un hélicoptère militaire Agusta A-109, venait d’effectuer une démonstration de parachutage à l’occasion de la journée portes ouvertes du 4e bataillon de génie à Amay (province de Liège). Il se serait ensuite jeté de son appareil. Le copilote a réussi à poser l’hélicoptère sans problème. Un important dispositif de recherche a été mis en place et le corps de l’homme a été retrouvé lundi après-midi dans les bois de Neuville, à proximité de Huy.

Par voie de communiqué, la Défense a fait savoir qu’elle «adresse toutes ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues».