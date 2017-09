Tensions avec la Corée du Nord: Trump autorise le Japon et la Corée du Sud à acheter des armes américaines «ultra sophistiquées»

M. Trump n’a pas précisé dans l’immédiat quels types d’armes pourraient être concernés.

Le président américain Donald Trump a évoqué ce sujet lundi lors d’un échange téléphonique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In.

« Le président Trump a donné son accord de principe pour l’achat par la Corée du Sud aux États-Unis d’équipements militaires et d’armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars », avait indiqué la Maison Blanche, mais là encore sans aucune précision.

Entre 2010 et 2016, Séoul a acheté près de 5 milliards de dollars de matériel militaire aux États-Unis, selon les calculs du Stockholm International Peace Research Institute.

Le Japon est également un des très gros clients de l’industrie de l’armement américain.

Les États-Unis, avec leurs alliés européens et japonais ont annoncé lundi négocier de nouvelles sanctions sévères de l’ONU contre la Corée du Nord mais la position de Pékin et Moscou, dotés d’un droit de veto au sein du Conseil de sécurité, reste incertaine.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.