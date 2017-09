Budget fédéral: il reste 200 millions d'économies à trouver dans le cadre de l'accord d'été

Le gouvernement Michel doit encore trouver au moins 200 millions d’euros pour pouvoir mettre en œuvre l’accord budgétaire dégagé durant l’été, rapportent L’Echo et De Tijd mardi en Une de leurs pages. Pour pouvoir équilibrer le budget de l’année prochaine, qui doit être présenté à l’Europe à la mi-octobre, il faudrait encore dégager 206 millions d’euros d’économies.

La répartition de cette somme est déjà connue: Daniel Bacquelaine (MR) doit ainsi économiser 52 millions sur les pensions, Maggie De Block, ministre des Affaires sociales (Open Vld), 64 millions, tandis que le ministre de l’Emploi, Kris Peeters, est chargé de trouver 90 millions d’euros.

Ce dernier a laissé entendre qu’il ne proposerait des mesures d’économies que s’il obtient une garantie sur les 254 millions que doit rapporter la taxe sur les comptes-titres, qui tombe quant à elle sous la compétence du ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA).

Outre les économies, le gouvernement doit encore trouver 100 millions d’euros de revenus en provenance de la fraude fiscale et sociale. Ce montant se trouve inscrit dans le budget, mais aucune mesure n’a encore été prise pour le récupérer.

«Comme si ce n’était pas suffisant, la totalité des 200 millions d’efforts supplémentaires annoncés ce jour se fera à nouveau sur les pensions, l’emploi et les soins de santé, au détriment des citoyens ! Et, à nouveau, sans toucher aux plus riches ou à la fraude fiscale par exemple», a réagi le président du PS Elio Di Rupo. «Je regrette le peu de sérieux du gouvernement. Ce n’est en effet pas 200 millions que le gouvernement doit aller chercher encore. Nous martelons depuis l’entrée en fonction de ce gouvernement qu’il y a un trou dans les finances publiques de 8 à 10 milliards. Le Comité de monitoring montre que ce trou est encore toujours de 8,2 milliards», a-t-il ajouté.

Le président du PS a également regretté que «les mesures du gouvernement MR/N-VA n’ont pas permis de diminuer la dette publique comme il l’avait annoncé, bien au contraire. La dette de l’ensemble des pouvoirs publics était en 2014 de 428 milliards d’euros. Elle est aujourd’hui de 458 milliards, soit une augmentation de 30 milliards d’euros depuis l’entrée en fonction du gouvernement Michel», a-t-il souligné.

En pourcentage du PIB, le ratio de la dette a toutefois diminué de 106,5% à 105,9%, de 2014 à 2016.